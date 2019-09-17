Летайте легко!

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Предложение действует только при бронировании на специальной странице www.emirates.ru/raiffeisen с промокодом RURAIFF.

Скидки не распространяются на топливный сбор и сборы аэропортов. Скидки не действуют при приобретении билетов по промотарифам категории Special Экономического класса.

Специальное предложение действует на вылеты до 01.03.20.