Летайте легко!

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Скидка до 10% на полеты с Эмирейтс.

Забронируйте полет с Эмирейтс до 10.10.19, оплатите картой АО Райффайзенбанк и получите скидку 10% от тарифа экономического класса и 5% от тарифа бизнес-класса!


Как получить скидку:


  • Перейдите по специальной странице www.emirates.ru и выберите направление путешествия и даты
  • Введите промокод RURAIFF, выберите рейсы туда и обратно
  • Узнайте стоимость билетов с учетом скидки
  • Завершите бронирование и оплатите картой Райффайзенбанка

Предложение действует только при бронировании на специальной странице www.emirates.ru/raiffeisen с промокодом RURAIFF.

Скидки не распространяются на топливный сбор и сборы аэропортов. Скидки не действуют при приобретении билетов по промотарифам категории Special Экономического класса.

Специальное предложение действует на вылеты до 01.03.20.

Эмирейтс — одна из крупнейших авиакомпаний в мире, осуществляющая полеты по 158 направлениям в 86 странах мира. Путешествуя с Эмирейтс, вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень сервиса и комфорта, щедрые нормы провоза багажа, доступ к Wi-Fi во время полета и специальные подарки, и обслуживание для юных путешественников.

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