Летайте легко!

Забронируйте полет с Эмирейтс до 10.10.19, оплатите картой АО Райффайзенбанк и получите скидку 10% от тарифа экономического класса и 5% от тарифа бизнес-класса!
Как получить скидку:
Предложение действует только при бронировании на специальной странице www.emirates.ru/raiffeisen с промокодом RURAIFF.
Скидки не распространяются на топливный сбор и сборы аэропортов. Скидки не действуют при приобретении билетов по промотарифам категории Special Экономического класса.
Специальное предложение действует на вылеты до 01.03.20.
Эмирейтс — одна из крупнейших авиакомпаний в мире, осуществляющая полеты по 158 направлениям в 86 странах мира. Путешествуя с Эмирейтс, вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень сервиса и комфорта, щедрые нормы провоза багажа, доступ к Wi-Fi во время полета и специальные подарки, и обслуживание для юных путешественников.