В центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки

Администрация Екатеринбурга сделает платные парковки на улицах Бориса Ельцина, Боевых Дружин и Луначарского, сообщили в пресс-службе мэрии. На Бориса Ельцина парковка на 16 машино-мест появятся вдоль дома № 6 («Башня Исеть»). На Боевых Дружин — вдоль Ельцин Центра (на 26 машино-мест). На Луначарского парковка появится вдоль дома №128. Здесь под парковку выделят 25 мест.

По словам заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, новые парковки позволят решить проблему бессистемной парковки транспорта, а также позволят комфортно передвигаться пешеходам, общественному транспорту и автомобилям.

Платные парковочные пространства организовали в Екатеринбурге в мае 2014 года. За неоплату парковки предполагается штраф от 1 до 3 тыс. руб. Нарушения выявляются при помощи машин, оборудованных сертифицированными комплексами «Паркон». Однако взыскивать штрафы мэрия смогла только после внесения поправок в закон о полиции, которые позволили им запрашивать у ГИБДД данные автовладельцев, не оплативших парковку. В июне Федерация автовладельцев России обратилась в прокуратуру с просьбой проверить эффективность и финансирование платных парковок в Екатеринбурге. По ее мнению, штрафная система для автовладельцев, которые не платят за парковку, не работает. В администрации города эту информацию опровергли.

Подробнее о ситуации с платными парковками в городе — в материале “Ъ-Урал”