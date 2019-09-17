Родители уфимских школьников пожаловались на сырые тефтели и просроченный йогурт

Поставщик уфимского МАУ «Центр детского и диетического питания» (монополист на рынке школьного питания в Уфе) — ООО «Зуевское» предпринимателя Альберта Мухамедьярова — изъял в уфимской школе №71 партию мяса, из которого были изготовлены тефтели для учащихся, сообщил «Башинформ». Родители учеников сегодня пожаловались в социальных сетях на то, что тефтели были изготовлены из сырого мяса, а дети позже жаловались на боли в животе. По информации агентства, представители «Зуевского» изъяли в школе продукцию, пообещав сделать лабораторный анализ качества. Изъятую продукцию поставщик заменил на другую.

Альберт Мухамедьяров сообщил “Ъ-Уфа”, что не в курсе произошедшего в школе. При этом он пояснил, что «если у заказчика возникают вопросы по качеству, мы заменяем продукт на новый и проводим лабораторные исследования». «В качестве нашего мяса я уверен, так как оно контролируется специалистами на всем этапе производства»,— добавил предприниматель.

Директор Центра детского и диетического питания Марина Асфандиярова опровергла "Ъ-Уфа" информацию об изъятии партии мяса. «Мы звонили поставщику, он обещал приехать, но не приехал. Поэтому мы сами отдали мясо на исследование, хотя внешне оно хорошее, наше — башкирское», — отметила она. Директор центра также сообщила, что специалисты выезжали в школу: «Тефтели не были сырыми, они готовились полтора часа. Просто почему-то они не приобрели серый цвет. Именно цвет смутил родителей».

Из уфимской гимназии №39 сегодня поступила информация о том, что школьникам выдали просроченные йогурты. Как пояснил “Ъ-Уфа” председатель родительского комитета школы Рустэм Ибатуллин, в накладной на партию йогуртов срок годности был указан пять суток, а на самих баночках продукта — 72 часа. «Заведующая столовой, выдавая партию йогуртов, не смогла разобрать информацию, написанную на баночках мелким шрифтом, и прочитала по накладной. В итоге несколько йогуртов оказались просроченными», — пояснил Рустэм Ибатуллин. Родители обращаться с жалобами на этот факт не намерены и считают инцидент исчерпанным, отметил представитель родительского комитета. Он сообщил, что директор гимназии оповещена о выдаче просроченного йогурта, а Центр детского и диетического питания завез свежий йогурт всем школам Ленинского района, в котором расположена гимназия.

Как власти Уфы усиливали муниципальную монополию на рынке школьного питания, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Школьное питание обойдется без частников»

Олег Вахитов, Влада Шипилова