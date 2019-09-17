Экс-руководителя омского управления ФССП перевели под домашний арест

Омский облсуд по жалобе адвокатов отменил постановление Куйбышевского райсуда о заключении под стражу бывшего главы регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимира Витрука. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе облсуда. После удовлетворения жалобы защиты пристав вновь будет находиться под домашним арестом.

6 сентября сотрудники Следственного комитета направили в Куйбышевский райсуд Омска ходатайство заключении Владимира Витрука в СИЗО. Как рассказали ранее в облпрокуратуре, основанием, чтобы отправить судебного пристава под стражу, стало нарушением им условий домашнего ареста. Согласно представленным сотрудниками ФСБ документам, Владимир Витрук пользовался мобильным телефоном и удалился от дома больше, чем на 1 км. Эти запреты ему были установлены еще 22 апреля. Суд поддержал прошение следствия и отправил пристава в СИЗО.

Управлением СКР по Омской области Владимир Витрук обвиняется по трем статьям УК РФ, самое тяжкое из которых взятка (ст. 290). Согласно материалам дела, в феврале 2018 года господин Витрук через посредника получил взятку 300 тыс. руб. за снятие ареста с автомобиля Toyota Land Cruise, наложенного в рамках исполнительного производства.

Константин Воронов, Новосибирск