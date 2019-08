WeWork подготовилась к IPO и сообщила об убытке в $900 млн

Сервис коворкингов We Company (до января 2019 года компания называлась WeWork) опубликовал проспект, подготовленный к проведению IPO и представленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заявку на IPO компания подала конфиденциально еще в декабре прошлого года, но известно об этом стало в апреле. IPO компании может состояться уже в сентябре. We Company не сообщает, сколько акций и по какой цене она планирует разместить. По данным СМИ, We Company планирует в ходе IPO привлечь от $3 млрд до $4 млрд, тем самым это размещение может стать одним из крупнейших в нынешнем году.

Проспект в числе прочего содержит впервые опубликованные данные о финансовых результатах компании: ее убыток в первом полугодии составил $905 млн против $723 млн в тот же период прошлого года. Выручка We Company в первом полугодии выросла вдвое, до $1,54 млрд. Убытки отражают в первую очередь активное расширение компании: сейчас она управляет более чем 520 офисами в 111 городах в 29 странах, число ее клиентов достигает 527 тыс. человек, она собирается начать работу еще в 169 городах.

Компания была создана в 2010 году, сейчас помимо основного сервиса WeWork — сеть коворкингов по-прежнему называется так — она располагает еще рядом брендов, например WeLive, занимающимся коливингами, и финансовым сервисом WeBank. В январе компания провела очередной раунд финансирования: в нее инвестировал $2 млрд SoftBank, тогда стоимость We Company оценивалась в $47 млрд, тем самым это один из самых дорогих стартапов в мире. Правда, предполагается, что на IPO компания будет оценена ниже.

