УФАС выявило нарушения закона о защите конкуренции со стороны Аграрного университета и ООО «Невалинк»

Санкт-Петербургское УФАС выявило нарушения в действиях ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» и ООО «Невалинк». Дело в отношении двух организаций было возбуждено по заявлению ООО «Телескан-Интерком», сообщили в антимонопольном ведомстве.

Как установило УФАС, Аграрный университет без проведения конкурсных процедур предоставил компании «Невалинк» учебные помещения вуза и нескольких общежитий для размещения сетей связи, что является нарушением нарушение ч.1, ч.3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции. При этом, заявления об оказании аналогичных услуг конкурента ООО «Телескан-Интерком» были университетом проигнорированы, поскольку соглашение с ООО «Невалинк» было к тому моменту уже заключено. В итоге антимонопольщики выдали Аграрному университету предписание о необходимости расторжения данного договора в срок до 1 ноября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал законность решения Санкт-Петербургского УФАС о неправомерности распределения помещений бизнес-инкубатора на улице Седова.