Апелляция признала нарушения при распределении помещений бизнес-инкубатора в Петербурге

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал законность решения Санкт-Петербургского УФАС, принятого в отношении городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Антимонопольный орган установил, что КРППР предоставлял в аренду помещения бизнес-инкубатора на улице Седова в рамках конкурсного отбора. При этом информация о проведении торгов не размещалась на соответствующем сайте, что противоречит единым требованиям федерального законодательства, сообщили в УФАС.

Таким образом, комитетом были созданы дискриминационные условия доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре бизнес-инкубатора, что нарушает ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции. КРППР было выдано предписание о внесении изменений в городской нормативный акт, определяющий процедуру торгов. Не согласившись с таким решением, комитет оспорил его, однако арбитражные суды первой и второй инстанции предписания антимонопольного органа признали правомерными.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд признал законность и обоснованность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС, вынесенных в отношении комитета имущественных отношений Смольного по поводу наделения полномочиями органа власти СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН).