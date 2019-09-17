Индекс кранов в Екатеринбурге достиг рекорда на рынке новостроек

В III квартале 2019 года в Екатеринбурге рост индекса работающих кранов составил 19% по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года, сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН). По данным организации, в городе работает 144 башенных крана — это максимальный показатель с 2014 года. За последний квартал число кранов выросло на семь штук.

Индекс кранов – показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Он является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

По словам главы аналитического отдела УПН Михаила Хорькова, несмотря на то, что объем предложения остался на прежнем уровне, количество сделок с квартирами в 2019 году ниже, чем в прошлом. Однако пока снижение для большинства продавцов «не очень существенно». «Тем не менее охлаждение рынка уже привело к остановке роста цен и увеличению числа предложений со скидками»,— рассказал господин Хорьков. Эксперт также указал, что после заметного снижения ключевой ставки и комментариев ЦБ РФ потенциальные покупатели могут рассчитывать на снижение ставок по ипотеке к концу 2019 года. «Этот процесс поддержит спрос в конце текущего, начале следующего года»,— пояснил он.

Елена Горшкова