В нижегородской Ворсме начали строить очистные сооружения для оздоровления Волги

В городе Ворсме Нижегородской области началось строительство очистных сооружений закрытого типа в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги». Как сообщает пресс-служба правительства региона, работы продлятся два года, их стоимость составит 330,8 млн руб.

В текущем году будет построено здание очистки, также проложат наружные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. В 2020 году планируется завезти технологическое оборудование, провести пусконаладочные работы, проложить внутренние системы энергообеспечения и благоустроить территорию. Мощность сооружений – 5 тыс. кубометров в сутки.

Отмечается, что сейчас в Ворсме к канализации подключены 120 частных и 58 многоквартирных домов. После строительства очистных сооружений дополнительно планируется подключить еще 2,8 тыс. частных домов.

Напомним, в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» Нижегородская область получит до 2024 года 18,8 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. – в текущем году. Ключевыми мероприятиями проекта являются строительство и модернизация очистных сооружений. Планируется, что в 2019 году на территории региона начнется реализация 19 мероприятий в рамках нацпроекта. Ранее сообщалось, что строительство очистных сооружений началось в Семеновском районе области.

Подробнее о планах по оздоровлению Волги – в материале “Ъ-Приволжье” «Деньги вливают в сточные воды».

Анастасия Еремина