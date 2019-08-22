В Нижегородской области начали строить очистные сооружения по проекту «Оздоровление Волги»

В Семеновском районе приступили к строительству канализационных очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» (входит в нацпроект «Экология»). Стоимость работ составляет 71,4 млн руб., средства выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мощность очистных составит 250 кубометров в сутки, их планируют построить к осени 2020 года, а затем очищать канализационные стоки двух сел, в которых проживают 1,5 тыс человек. «Стоки будут уходить не в канавы и овраги, как сейчас, а проходить многоступенчатую очистку до рыбохозяйственных норм и сбрасываться в реку, что улучшит санитарно-экологическую обстановку в районе», – рассказал глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков.

Напомним, в Нижегородской области программа «Оздоровление Волги» рассчитана до 2024 года. За это время регион получит из федерального бюджета более 18,8 млрд руб. Строительство и модернизация очистных сооружений являются ключевыми. В целом программа затронет 17 регионов России.

Подробнее о планах по оздоровлению Волги – в материале “Ъ-Приволжье” «Деньги вливают в сточные воды».

Анастасия Еремина