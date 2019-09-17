В Крыму могут разделить должности премьера и главы региона

Крымские власти обсуждают разделение должностей главы Крыма и премьер-министра местного правительства. Больше пяти лет их совмещает Сергей Аксенов. Разделение должностей будет «более удобной формой» работы и позволит главе региона сосредоточиться на «стратегических вещах», заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Я сторонник, скажу откровенно, этой идеи (разделения должностей.— “Ъ”), потому что Крым — особый регион, он очень политизирован. Мы находимся на передовой политической борьбы, нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ разных, координация этой работы требует колоссальных усилий. И параллельно нужно заниматься и администрациями, и городами — это все не так просто реализовать»,— цитирует господина Константинова «Крыминформ». Вместе с тем он заявил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

3 сентября Сергей Аксенов заявлял, что готов пойти на разделение полномочий главы Крыма и премьер-министра республики, «если это будет нужно». Главу Крыма местный парламент изберет 20 сентября. На эту должность президентом РФ выдвинуты господин Аксенов, лидер местной организации КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов. Ранее несколько депутатов крымского парламента от «Единой России» (от нее избраны 60 из 75 депутатов Госсовета Крыма) сообщили “Ъ”, что фракция поддержит на выборах главы региона Сергея Аксенова. После них он сформирует новый состав правительства.

Подробнее о кандидатах на пост главы Крыма — в публикации “Ъ” «Сергею Аксенову наметили второй срок».

Вадим Никифоров, Симферополь