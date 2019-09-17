Спецпредставитель Путина: Telegram безопаснее WhatsApp

Используемое в мессенджере Telegram программное решение с точки зрения безопасности коммуникаций превосходит решения WhatsApp, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Сам он пользуется обоими мессенджерами. При этом спецпредставитель президента сказал, что абсолютно безопасных средств связи не существует.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет»,— сказал господин Песков. В ответ на вопрос, обсуждается ли создание подобных мессенджеров на базе квантовых технологий для российских государственных служащих в РФ, спецпредставитель президента России сказал: «Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история».

По решению Таганского суда Москвы мессенджер Telegram заблокирован в России. Причиной стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В апреле 2018 года Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нему, однако Telegram по-прежнему удается обходить блокировку.

16 сентября бывший аналитик Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден призвал высокопоставленных представителей власти не пользоваться Telegram и WhatsApp. По словам господина Сноудена, компания Facebook, владеющая WhatsApp, имеет возможность при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей. При этом он признал, что общение через WhatsApp и Telegram «всегда лучше», нежели использование СМС, однако порекомендовал использовать приложения Signal и Wire, которые, по его словам, «используют наилучшее возможное кодирование».

О том, чему чиновников и пользователей Telegram научила его безуспешная блокировка, читайте в публикации “Ъ” «На границах возможного».