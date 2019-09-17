Всегда быть на связи

С 16 сентября вступил в силу Федеральный закон, позволяющий кадастровым инженерам запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Также новые возможности позволяют инженерам получать сведения, требующиеся для проведения процедуры согласования границ.

Согласование местоположения границ проводится на общем собрании или в индивидуальном порядке. Но чтобы провести собрание инженеру необходимо предварительно разослать извещения на почтовые или электронные адреса почты. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер, который до вступления в силу нового законодательства (Федеральный закон 150-ФЗ от 17 июня 2019 года) не имел права запрашивать сведения об адресах собственников из ЕГРН.

По закону, извещения о проведении собрания должны быть вручены, направлены или опубликованы не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания. В противном случае, не получивший извещение собственник в сложившейся ситуации находится в невыгодном положении: его интересы могут быть нарушены, а решать споры с соседями предстоит в суде.

Во избежание разбирательств в судебном порядке с соседями, собственнику всего лишь необходимо внести свои контактные данные в ЕГРН. Наличие контактов в ЕГРН предоставит собственнику возможность своевременно получать извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и действиях, косвенно связанных с его недвижимостью. Чтобы всегда оставаться на связи: достаточно подать соответствующее заявление в ближайшем офисе МФЦ.

«Новое «правило», по которому надо вносить почтовые и электронные адреса в сведения ЕГРН позволяет владельцу смежного участка вовремя получать уведомление о проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возможные ошибки при установлении границ», - отмечает директор Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Иван Сулим.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков. С вступлениями в силу новых поправок узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный размер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю