В Афганистане в результате взрывов погибли более 20 человек

В Афганистане на мероприятии с участием президента страны Ашрафа Гани прогремел взрыв. Как сообщает телеканал TOLOnews, жертвами взрыва стали не менее 24 человек, более 30 получили ранения.

Глава государства проводил предвыборную встречу с соратниками в городе Чарикар провинции Парван (господин Гани баллотируется на второй срок на выборах президента Афганистана, голосование назначено на 28 сентября), взрыв произошел после того, как президент начал свое выступление. Среди погибших — женщины и дети, президент Афганистана не пострадал.

Власти провинции заявляют, что взорвалась припаркованная неподалеку от места проведения митинга полицейская машина, на которую злоумышленники установили взрывное устройство. Министерство внутренних дел сообщило телеканалу 1TV, что взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Представитель МВД добавил, что мероприятие с участием Ашрафа Гани продолжилось, несмотря на взрыв. Ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Другой террорист-смертник устроил взрыв в дипломатическом квартале Кабула. TOLOnews указывает, что кроме террориста, никто не пострадал, Reuters пишет о шести погибших.

В августе афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о недопустимости проведения в стране выборов главы государства Афганистана. Талибы призвали жителей страны бойкоту предвыборных мероприятий кандидатов на пост президента и самого дня голосования.

Подробнее о ситуации в Афганистане — в материале “Ъ” «США и "Талибан" почти договорились».