Новый спорткар Wiesmann покажут в 2020 году

Wiesmann Project Gecko. Фото: Wiesmann

Wiesmann Project Gecko. Фото: Wiesmann

Автомобиль, известный пока как Project Gecko, получит новую платформу и будет отличаться идеальной 50:50 развесовкой по осям. Заднеприводное переднемоторное купе получит турбированный V8 производства BMW. Машина сохранит фирменный для моделей бренда дизайн кузова с овальной решеткой радиатора и несколькими круглыми фарами.

Выпуск новой модели Wiesmann наладят в Германии. Ручная сборка спорткаров будет идти на заводе Wiesmann в Дюльмене.

Напомним, с 2014 года марка Wiesmann не выпускала автомобили из-за временной приостановки бизнеса. После смены владельца компания вернется к производству машин в 2020 году.