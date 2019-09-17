17 сентября, вторник
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Новый спорткар Wiesmann покажут в 2020 году

Компания Wiesmann, выпускающая мелкосерийные спорткары в ретро-стиле, представит новую модель в 2020 году.

Автомобиль, известный пока как Project Gecko, получит новую платформу и будет отличаться идеальной 50:50 развесовкой по осям. Заднеприводное переднемоторное купе получит турбированный V8 производства BMW. Машина сохранит фирменный для моделей бренда дизайн кузова с овальной решеткой радиатора и несколькими круглыми фарами.

Выпуск новой модели Wiesmann наладят в Германии. Ручная сборка спорткаров будет идти на заводе Wiesmann в Дюльмене.

Напомним, с 2014 года марка Wiesmann не выпускала автомобили из-за временной приостановки бизнеса. После смены владельца компания вернется к производству машин в 2020 году.

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