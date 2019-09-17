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Глава Ижевска: на достройку школы искусств в микрорайоне «Столичный» необходимо 83 млн рублей

На достройку здания школы искусств №3 в микрорайоне «Столичный» в Ижевске необходимо порядка 83 млн руб. Строительство планируют завершить в 2021 году, рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Мы подготовили почти всю документацию для того, чтобы забрать себе в муниципальную собственность этот объект. Помимо этого, мы должны получить в собственность проектно-сметную документацию, которая устарела»,— отметил господин Бекмеметьев.

Напомним, ранее глава Ижевска рассказал, что здание школы искусств №3 передадут в собственность Ижевска до конца 2019 года. Также город планирует принять на содержание дороги общего пользования в микрорайоне от застройщика.

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