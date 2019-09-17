Заммэра Москвы обвинил в частой замене плитки «бракоделов»

Укладчики тротуарной плитки в Москве часто допускают брак, из-за чего ее приходится перекладывать, заявил «Вести ФМ» заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, из-за бракоделов также иногда перекладывают и асфальт.

«Нам часто задают вопрос: "(почему.— “Ъ”) вы без конца перекладываете плитку?" Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счет бракодела, который ее положил»,— сказал заместитель мэра.

Ранее стало известно о планах московских властей ремонтировать дороги, которые совсем недавно реконструировали. По регламенту интервал между работами должен составлять четыре года. Но в план реконструкции снова попали более 130 участков дорожной сети, восстановленных несколько лет назад.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Московским дорогам "освежат" ремонт».