Московским дорогам «освежат» ремонт

Столичные власти собираются ремонтировать дороги, которые совсем недавно реконструировали. Согласно регламенту, интервал между работами на городских улицах и небольших магистралях должен составлять четыре года. Но, как выяснил РБК, свыше 130 участков дорожной сети, восстановленных несколько лет назад, снова попали в план реконструкции. Почему столичные улицы приходится так часто ремонтировать? Об этом — Григорий Колганов.

Источником главной российской беды столичные власти уже объявляли грузовой транспорт (после этого в городе ввели жесткие ограничения на въезд большегрузов) и температурный переход через ноль (с ним пока ничего не придумали). Но вот новая напасть: глава департамента капремонта Алексей Елисеев объяснил РБК, что в Москве часто меняют асфальт, потому что на нем слишком быстро формируется колея. Председателю общественного совета Минтранса Михаилу Блинкину такая версия кажется вполне жизнеспособной: «Колеи в Москве образуются во многих случаях темпами, немыслимыми для городов, находящихся в наших же широтах. В столице не запрещена эксплуатация шипованной резины, наши стандарты с точки зрения эксплуатации покрытия абсолютно варварские и по габаритам, и по массе металлических гвоздей, которые можно воткнуть».

Но, судя по сообщениям в соцсетях, довольно часто уложенный пару месяцев назад асфальт меняют на новый, произведя перед этим какие-то инженерные работы. Москвичей такая последовательность, мягко говоря, удивляет. Эти эмоции разделяет и директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко. По его мнению, частый ремонт дорог в столице можно объяснить как раз несогласованностью действий чиновников:

— Это может быть перекладка трубы, ремонт систем водоотведения, при этом вскрывается дорожное полотно, причем, поскольку очень тяжелая структура, может быть такое, что в этот же год через пару месяцев на этом же участке проводят ремонт. — А почему так происходит? Это разные департаменты отвечают и не согласовывают между собой? — Да, в первую очередь поэтому. — При этом несет ли бюджет ущерб? — Конечно.

О каких суммах идет речь? Если верить сайту столичной мэрии, на программу «Автомобильные дороги» в этом году потратят 235 млрд руб. с лишним. Смету конкретной улицы подсчитать сложнее. Гендиректор информагентства «Строительство» Александр Гусев предлагает такую калькуляцию: «Строительство автомагистрали с двумя полосами в каждую сторону — например, “Тавриды” — обходится в миллиард рублей на километр. Поменять асфальтное покрытие — в три-четыре раза дешевле, то есть где-то 250-300 млн на километр, это без бордюров, просто снять и потом уложить».

Но даже если на деле суммы окажутся скромнее, интересно другое: все эти дороги действительно нуждаются в ремонте? Например, на Болотниковской улице работы проводили в 2017 и в 2018 году, и полотно на бульваре Яна Райниса меняли дважды за последние пять лет. В профильном столичном департаменте РБК пояснили, что собираются реконструировать другие участки этих дорог, но издание настаивает, что те же самые.

Могут быть и другие объяснения планов властей ремонтировать отремонтированное, полагает эксперт по госзакупкам Transparency International Екатерина Петрова: «Взять деньги и не отремонтировать дорогу — это очень серьезное преступление, поэтому я думаю, что так они делать не будут. Отремонтировать только верхний слой — тоже нет. Много наблюдателей, контролеров, и это достаточно легко проверить. Поэтому они могут запланировать ремонт улицы в нормативном состоянии и действительно провести его. Я могу предположить, что смысл в том, чтобы своих приближенных, может быть, каких-то подрядчиков каждый год кормить».

Возможно, обозначенные улицы действительно не соответствуют стандартам безопасности и нуждаются в ремонте. В таком случае москвичам стоит запастись терпением: как подсчитал по просьбе “Ъ FM” навигационный сервис «СитиГИД-Москва», работы даже на одной полосе из трех снижают пропускную способность дороги в два раза.

В столичном департаменте капремонта не смогли предоставить по запросу “Ъ FM” оперативный комментарий. Планы московских властей по строительству и благоустройству не раз вызывали вопросы у экспертов и горожан. Так, в соцсетях активно обсуждается ежегодное обновление тротуарной плитки. Кроме того, за пять лет столица потратила около 13 млрд руб. на новые бордюры.