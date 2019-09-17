Глава Ижевска прокомментировал уход начальника управления образования Светланы Петровой

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал уход Светланы Петровой с должности начальника управления образования городской администрации. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Не уход и не отставка. Было сделано предложение возглавить новый проект "Школы будущего". Мы собираемся его реализовывать на базе строящейся школы на улице Берша. Хотелось бы использовать в комплексном центре все возможности учреждения. "Школа будущего" — проект, который в случае успеха будет тиражироваться и в других регионах. Новое назначение Светланы Петровой не связано с темой объединения школ №30 и №40»,— заявил господин Бекмеметьев.

Напомним, что Светлана Петрова ушла с должности начальника управления образования администрации Ижевска по собственному желанию с 5 сентября. Госпожа Петрова возглавит проектный офис по созданию «Школы Будущего», которая в данный момент строится на улице Берша. Исполнять обязанности начальника управления образования будет заместитель Наталья Гвоздкова. Госпожа Петрова возглавляла управление с 2012 года.