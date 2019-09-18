Имущество МУП «ЧелябГЭТ» снова выставили на торги

Конкурсный управляющий МУП «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ», признан банкротом в октябре 2017 года) второй раз выставил на продажу социально значимое имущество, принадлежащее должнику на праве хозяйственного ведения. Начальная цена составляет 1,7 млрд руб., говорится в объявлении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявки на участие в торгах, которые пройдут в форме публичного предложения, принимаются с 17 сентября по 11 ноября. Участник должен предоставить задаток в размер 20% от начальной цены. В состав лота входит недвижимое имущество предприятия, оборудование, контактные сети, трамвайные пути, тяговые подстанции, а также весь трамвайно-троллейбусный парк. Обязательным условием участия в торгах является обязательство потенциальных покупателей: «обеспечивать надлежащее содержание и использование имущества в соответствии с целевым назначением по перевозке пассажиров электротранспортом на территории Челябинска, осуществлять и обеспечивать транспортное обслуживание населения на внутримуниципальных маршрутах».

Впервые социально-значимое имущество «ЧелябГЭТ» выставили на торги в апреле этого года по цене 1,9 млрд руб. Однако желающих его приобрести не нашлось. Вчера исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова подтвердила факт переговоров между ВЭБ.РФ и правительством Челябинской области о финансировании развития общественного транспорта города. Как сообщал «Ъ», Челябинск вошел в список пилотных городов, в которых ВЭБ.РФ собирается профинансировать обновление парка общественного транспорта. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб.