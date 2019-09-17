В Краснодаре руководство риэлторской компании осуждено за обман покупателей на 300 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара признал учредителя ООО «Краснодарский риэлторский центр» Людмилу Горовую и директора компании Людмилу Заику виновными в совершении крупного мошенничества со средствами покупателей жилья. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, ущерб составил 303 млн руб., потерпевшими признаны 54 человека. Горовой назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб., Заике — в виде одного года лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб.

Суд установил, что Людмила Горовая и Людмила Заика в период с января 2013 года по май 2016 года заключали договоры продажи квартир в строящемся доме в Краснодаре, однако средства покупателей злоумышленницы не направляли на нужды строительства, а присваивали. Строительство многоквартирного дома фактически не осуществлялось.

Анна Перова, Краснодар