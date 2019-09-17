Монтаж инженерных сетей в долгострое на улице Петрова в Ижевске начнут в октябре

В октябре 2019 года застройщик планирует начать монтаж инженерных сетей и внутренние работы на первых восьми этажах дома-долгостроя на ул. Петрова, 49 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии. В настоящее время проектная документация на реконструкцию объекта проходит госэкспертизу, а подрядчик продолжает работы по обустройству подъездных путей в лог, на краю которого было начато строительство.

«Идет укладка плит для проезда техники в дождливую погоду. Перепад между берегом лога и его дном — 11 м. Вес одной трубы, которую необходимо спустить в лог — 6,6 тонн. Заключение речки Чемошурка в трубу — это серьезное инженерное сооружение, которое будет монтироваться этапами. Засыпка лога также будет проходить этапами. Срок выполнения работ по договору подряда – конец ноября. Засыпка лога позволит новому застройщику зайти на объект с тяжелой строительной техникой и приступить к работам на 16-ти этажном доме»,— говорится в сообщении.

Напомним, что ООО «Инвест-проект» начало строительство дома на улице Петрова, 49 в 2012 году. К 2015 году был возведен только каркас до 12 этажа из 16 запланированных. В общей сложности работы выполнены на 30%. Обманутыми дольщиками являются 123 человека. В ноябре 2015 года был задержан директор компании-застройщика Ильдар Мавлутдинов по подозрению в убийстве ижевского бизнесмена Алексея Малахова. В декабре 2016 года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2018 года Ипотечной корпорации Удмуртия дали право приобрести у застройщика недостроенный дом и землю под ним для завершения строительства. Итоговые сроки сдачи объекта сдвинули на сентябрь 2020 года. Перенос сроков произошел из-за задержек с получением необходимой документацией для проведения работ по укреплению склона лога.