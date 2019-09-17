ГЭК планирует заменить Сарапульскую ТЭЦ блочно-модульными котельными

ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) намерено вывести из эксплуатации ТЭЦ Сарапула в 2020 году. Вместо нее планируют построить 6-8 блочно-модульных котельных. Реализация проекта потребует порядка 500 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора и совладельца ГЭК Алексея Колесника.

Господин Колесник отметил, что Сарапульская ТЭЦ уже несколько лет работает на мощности от 115 до 150 Гкал/ч. При этом теплоэнергетическая нагрузка города, согласно документам, которые действуют со времен СССР, определена на уровне 180 Гкал/ч. Снижение нагрузки обусловлено сокращением числа потребителей и улучшением теплоизоляции в некоторых домах.

Так, компания намерена построить блочно-модульные котельные на территории ТЭЦ, на обувной фабрике «Сарабелла», в мкрн «Спутник», рядом с ЖД вокзалом и других местах. Мощность каждой котельной будет зависеть от потребности территорий. В настоящее время в Сарапуле проживает около 100 тыс. человек, при этом ГЭК снабжает теплом 75 тыс. жителей.

Напомним, что ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания», которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в Сарапуле. Сумма задолженности, по данным газовой компании, составляет 115 млн руб. Гендиректор ГЭК Алексей Колесник считает, что для объявления компании банкротом оснований никаких нет. Причиной образовавшейся задолженности по газу он назвал снижение выплат ТСЖ.