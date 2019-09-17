Кузбасская полиция закрыло дело о сравнении «Единой России» с чумой

МВД закрыло административное дело о мелком хулиганстве против инвалида из шахтерского города Осинники в Кемеровской области Ильи Путевского, сравнившего в соцсети «Единую Россию» с чумой. Как сообщила “Ъ-Сибирь” член Новокузнецкой коллегии адвокатов Мария Лучшева, городской отдел полиции прекратил административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.

Как говорилось в определении о возбуждении дела, 7 сентября этого года молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик о «Единой России», снабдив его комментарием о том, что эта партия «является техногенной конченой крысиной чумой». Также Илья Путевский разместил 10 августа пост, в котором негативно характеризует путинскую систему. 9 сентября полиция в ходе мониторинга обнаружила эти записи и усмотрела в них «выражающееся в неприличной форме явное неуважение к Российской Федерации», говорится в определении. На следующий день полиция возбудила административное дело о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Илье Путевскому грозил штраф до 200 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

«Дело прекратили за отсутствием состава административного правонарушения. Сотрудники правоохранительных органов приняли адекватное и разумное решение, так как у нас в стране "Единая Россия" не является органом власти»,— сказала госпожа Лучшева. По мнению самого Ильи Путевского, на своей странице он просто выражал свое видение ситуации в стране: «Это не оскорбление и не уважение к кому-то. Это просто описание того, что творится».

Напомним, в июне этого года в отношении Ильи Путевского было заведено другое административное дело по такой же статье. Он разместил на своей странице в соцсети пост, в котором назвал президента России Владимира Путина трусливым, использовав ругательное слово. Тогда Осинниковский горсуд оштрафовал молодого человека на 30 тыс. руб.

Юлия Сасевич