МВД за полгода выявило 14 экстремистских организаций в России

Полицейские по итогам первого полугодия 2019-го пресекли деятельность не менее 14 экстремистских организаций, сообщил в интервью журналу «Полиция России» начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных. По его словам, большинство экстремистских преступлений в России совершается в интернете. В частности, в 2018 году они составили около 80% от общего числа подобных преступлений.

За прошлый год удалось добиться снижения числа преступлений экстремистской направленности на 16,8%, заявил господин Ильиных. «Эта тенденция сохраняется и в этом году: в первом полугодии подобных противоправных деяний зарегистрировано 314, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года»,— добавил он.

Как считает представитель МВД, нужно проводить «целенаправленную профилактическую работу в интернете». Олег Ильиных рассказал, что большинство людей узнают о радикальной идеологии через сайты и группы в соцсетях. Он добавил, что под экстремистское влияние также попадают дети и подростки, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, испытывающие дефицит внимания или имеющих проблемы в общении с ровесниками.

7 января 2019 года вступил в силу инициированный президентом Владимиром Путиным закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Теперь первый раз за возбуждение ненависти в интернете на человека заводят не уголовное, а административное дело с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста или штрафом до 20 тыс. руб. За повторным нарушением закона, совершенным в течение года после первого, следует возбуждение уголовного дела. Максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы осталось прежним.

О частичной декриминализации статьи об экстремизме — в публикации “Ъ” «Декриминализация началась с язычника».