Суд обязал ПСО «Казань» выплатить «Казань Экспо» еще 1 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил еще один иск ООО «Казань Экспо» (выставочный центр Kazan Expo) к ПСО «Казань». Сумма требований составила 1,026 млрд руб., говорится в материалах на сайте суда.

Согласно материалам дела, в сумму включен займ по соглашению о переводе долга в размере 1 млрд руб., проценты за пользование чужими деньгами за период с 20 марта по 26 августа 2019 года в размере 34,18 млн руб. и расходы по госпошлине в размере 200 тыс. руб. Также суд постановил продолжить начисление процентов за пользование деньгами с 27 августа 2019 года до фактического исполнения решения суда в соответствии с ключевой ставкой Центробанка.

Ранее ПСО «Казань» обязали выплатить центру «Казань Экспо» почти 1,2 млрд рублей.

"Ъ-Казань"