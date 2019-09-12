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ПСО «Казань» обязали выплатить центру «Казань Экспо» почти 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана обязал ПСО «Казань» выплатить выставочному центру «Казань Экспо» почти 1,2 млрд руб., передает «Казанский репортер».

В августе прошлого года стороны заключили договор займа на 1 млрд руб. ПСО «Казань» должно было вернуть деньги к 20 декабря 2018 года, но компания это не сделала. В итоге «Казань Экспо» обратилась в суд с требованием взыскать с ПСО 1 млрд руб. займа, 8,6 тыс. процентов, 6,1 млн руб. штрафной неустойки и 200 тыс. руб. госпошлины. В суде ответчик пытался снизить сумму неустойки, но у него это не получилось. Теперь он может обжаловать решение суда в 11 Арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что ПСО «Казань» выступало генподрядчиком строительства выставочного центра «Казань Экспо».

"Ъ-Казань"


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