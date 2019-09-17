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Тренировочные полеты пилотажной группы «Соколы России» пройдут в Ижевске 20 сентября

Пилотажная группа «Соколы России» проведет тренировочные полеты в Ижевске с 10:00 до 17:00 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в 14:00 21 сентября «Соколы России» проведут авиашоу над акваторией Ижевского пруда. Эскадрилья истребителей покажет комплекс фигур высшего пилотажа в рамках 20-минутной программы. Ранее полеты должна была провести группа «Русские Витязи», но их заменили на «Соколов России» из-за корректировки полетного плана.

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