Пилотажная группа «Соколы России» выступит в Ижевске вместо «Русских витязей»

Из-за корректировки полетного графика полеты над акваторией Ижевского пруда 21 сентября выполнит пилотажная группа «Соколы России». Ранее их должны были совершить «Русские витязи», сообщает пресс-служба городской администрации. Мероприятие начнется в 14:00.

«Соколы России» — авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России, созданная на базе Липецкого авиацентра. Это единственная группа, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.