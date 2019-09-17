Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию в Белгородской области

Около 9 часов утра 17 сентября экс-игроки сборной России по футболу Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл вышли из дверей контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородской области. Все трое быстро сели в черный внедорожник Mercedes, предпочтя не общаться с многочисленными представителями СМИ, которые буквально окружили вход в учреждение.

Напомним, 6 сентября Алексеевский райсуд рассмотрел ходатайства братьев Кокориных и Павла Мамаева в ходе выездного заседания на территории ИК-4. На процессе заместитель прокурора Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов заявил, что основная цель наказания — исправление — достигнута: «В период содержания в СИЗО и ИК осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны, по прибытии в учреждение сразу были трудоустроены, посещали мероприятия воспитательного характера, принимали участие в спортивных мероприятиях, способствовали приобщению к спорту других осужденных». К ходатайствам Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева были приложены по две благодарности от руководства ИК-4 на каждого.

Осенью 2018 года футболисты и их знакомые устроили две драки в центре Москвы: они избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Спортсменов признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. По этому делу также проходил Александр Протасовицкий, который получил год и пять месяцев колонии, но пока не добился условно-досрочного освобождения.

Подробнее о том, как Павел Мамаев и Александр Кокорин зарабатывали себе на УДО, в материале ''Ъ-Черноземье'' «На Привокзальную футбол отправился».

Андрей Цветков