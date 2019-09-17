Причиной отравления шаурмой в Уфе стал золотистый стафилококк

К отравлению 15 жителей Уфы шаурмой, купленной на остановке в микрорайоне Сипайлово, привело заражение продукции золотистым стафилококком, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии замглавы регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина. По ее словам, лабораторные исследования выявили золотистый стафилококк у всех госпитализированных пострадавших, а также у одного из работников киоска и в пробе салата.

Для профилактики надзорные органы приостановили работу еще шести киосков по продаже шаурмы, принадлежащие тому же предпринимателю. Имя владельца сети киосков ведомство не уточняет.

Ирина Самойлова