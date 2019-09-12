15 человек госпитализированы в Уфе после отравления шаурмой в киоске

В уфимском микрорайоне Сипайлово произошло групповое отравление шаурмой, приобретенной в киоске «Халяль» на улице Бикбая, сообщает «Медиакорсеть». В числе отравившихся десять взрослых и пять детей в возрасте от 5 до 9 лет, все госпитализированы с острым отравлением в инфекционную больницу. Одна из пострадавших покупательниц беременна, отмечает издание. Четверо взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

Роспотребнадзор проводит проверку причин и обстоятельств отравления.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». По данным СКР, шаурма была приобретена в киоске на остановочном павильоне.

Ирина Самойлова