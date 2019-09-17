Александр Кокорин вышел на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Они были осуждены за драку в одном из московских кафе на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно. Наказание отбывали в колонии в Белгородской области. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условном освобождении.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Юрия Падалко, Александр Кокорин подписал новое трудовое соглашение с «Зенитом». Кроме того, Павел Мамаев не расторгал контракт с «Краснодаром» и продолжит играть за клуб.

Подробнее о перспективах спортсменов — в материале «Ъ» «Александр Кокорин и Павел Мамаев не уложились в трансферное окно».