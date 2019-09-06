Павла Мамаева и Александра Кокорина освободят по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области согласился освободить условно-досрочно осужденных за хулиганство футболистов ФК «Краснодар» Павла Мамаева и ФК «Зенит» Александра Кокорина. Как сообщает «Интерфакс», заседание суда проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание.

Как ранее сообщил каналу Mash адвокат Павла Мамаева и Александра Кокорина Юрий Падалко, характеристики у заключенных футболистов из мест лишения свободы хорошие, поэтому основания для освобождения их по УДО у суда имелись. «У ребят есть поощрения за работу в швейном цеху и за участие в спортивных мероприятиях», - сказал защитник.

В то же время, как пишет «Спорт-Экспресс», вопрос о расторжении контракта между ФК «Краснодар» и Павлом Мамаевым будет рассматриваться через одну-две недели после выхода футболиста из колонии.

Дмитрий Михеенко