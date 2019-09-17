Шпионский след нашли на дачах

Российские дипломаты, высланные в 2016 году из США, могли следить за спецподразделениями ФБР. О слежке за разведчиками изданию Yahoo News рассказали бывшие сотрудники американских спецслужб — якобы она велась с двух российских дипломатических дач в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Что еще известно об этой шпионской истории? С подробностями — Юлия Грицай.

Прослушивать переговоры сотрудников ФБР, отслеживать устройства, через которые американцы общались с источниками, и даже взламывать компьютеры, не подключенные к интернету — все это российские разведчики могли делать с территории дипломатических комплексов в США, рассказывают собеседники портала Yahoo News. По их словам, из-за боязни разоблачения ФБР даже прекратило контакты с некоторыми агентами, работающими в Москве.

Российские разведчики якобы раскрыли секретные коды ФБР в 2010 году и шесть лет использовали их для прослушки. Технически это вполне возможно, говорит генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов: «Естественно, есть схемы, которые шифруют переговоры. Ничего сложного в прослушке переговоров в эфире нет. Существуют сканеры, которые позволяют настраиваться на волну соответствующих специальных служб».

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Первая из дач — площадью примерно 15 гектаров — расположена в Нью-Йорке на территории острова Лонг-Айленд. Вторая находится примерно в 100 км от Вашингтона, рассказал бывший консул России в Сан-Франциско Виктор Лизун. Он неоднократно отдыхал на ней и никакой шпионской аппаратуры не замечал: «Большая площадь, стоят такие старенькие домики типа финских, куда сотрудники посольства выезжали на выходные. Во время детских каникул там образовывался детский лагерь. Плюс там один был дом большой, где апартаменты посла и посланников находились. Были лодки, катера — все для отдыха, для рыбной ловли. Постоянно находился только наш дежурный комендант с семьей — они там косили траву».

Обе дачи Россию обязали покинуть в декабре 2016 года. Тогда Барак Обама заявил, что эти территории якобы использовались для разведывательных целей. Но официальная позиция Вашингтона — российских дипломатов выслали из-за вмешательства в американские выборы. В ответ на это Москва выслала из России 755 сотрудников американских представительств, тем самым сократив численность дипмиссии более чем на половину. Тогда американские визы стали выдавать только в посольстве в столице, а на получение разрешения на въезд пришлось тратить по несколько месяцев.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова уверена, что новое расследование связано с грядущими выборами президента США: «Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этом периоде мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США — это такая веселая карусель. Мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать».

В последний раз США высылали российских дипломатов весной 2018 года после отравления Скрипалей. Тогда обратно в Москву вернулись 60 сотрудников дипмиссии. Россия ответила зеркально и тоже выслала 60 американцев. Так что, если шпионский скандал разгорится с новой силой, кто-то еще может поехать домой.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что несколько лет назад американские спецслужбы вывезли из России своего шпиона. Он якобы работал в администрации президента и имел доступ к документам Владимира Путина. Российские СМИ предположили, что речь идет об Олеге Смоленкове. Тогда в Кремле назвали расследование «криминальным чтивом».