Ольга Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению в Екатеринбурге Всемирной летней Универсиады-2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями председателя оргкомитета назначены министр спорта Павел Колобков, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Всего в состав комитета вошел 41 человек.

В июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. В рамках мероприятия разыграют 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Возвести деревню Универсиады планируется в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. По словам гендиректора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова, расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти.

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