Жириновский отказался стать депутатом в Республике Алтай

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от депутатского кресла в госсобрании Республики Алтай. По данным регионального избиркома, вакантный мандат передали координатору республиканского отделения партии и депутату горсовета Горно-Алтайска Дмитрию Софронову.

Избирком Республики Алтай также зарегистрировал пятерых лидеров партийных списков. Троих от «Единой России» — члена Совета федерации от законодательной власти региона Татьяну Гигель, общественного деятеля Айдара Мызина и предпринимателя Сергея Тимошенского, от КПРФ — экс-кандидата в губернаторы Виктора Ромашкина, от «Справедливой России» — депутата предыдущего созыва и лидера реготделения партии Александра Груздева, от «Родины» — пенсионера Олега Добрынина.

Напомним, выборы депутатов госсобрания Республики Алтай седьмого созыва прошли 8 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила простое большинство — у нее четыре мандата по партспискам и 21 по одномандатным округам. У КПРФ — четыре депутата-списочника и три одномандатника, в свою очередь ЛДПР, «Родине» и «Справедливой России» досталось по одному мандату по партийным спискам. Партия дела получила одного представителя по одномандатному округу. В парламент прошли пять самовыдвиженцев.

О результатах выборов читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Партия власти и большинства»

Юлия Сасевич