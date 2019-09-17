Следователи начали проверку по факту возгорания в научном центре «Вектор»

Следственный комитет России начал проверку по факту возгорания в новосибирском центре вирусологии «Вектор», сообщало новосибирское управление ведомства. Уголовно-процессуальная проверка ведется по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Возгорание во время строительных работ в первом корпусе центра вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово произошло вечером 16 сентября. В результате пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогами второй и третьей степени. По данным СКР, несущие конструкции здания не повреждены, угрозы для населения нет. Проводится комплекс мер по выяснению причин возгорания и установлению обстоятельств произошедшего.

Илья Николаев