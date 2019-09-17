Кредиторы Альберта Кошкина добились отмены мирового соглашения

Кассационная инстанция отменила решение суда о заключении мирового соглашения между экс-совладельцем новосибирской компании «Сибмост» Альбертом Кошкиным и его кредиторами. Заявления об оспаривании мирового соглашения подали Экспобанк, ООО «Конструктив» и банк «Открытие». «Отменить определение суда первой инстанции полностью и разрешить вопрос по существу»,— сообщается на сайте суда.

Процедура реализации имущества в отношении 79-летнего Альберта Кошкина была введена в 2018 году. В реестр требований его кредиторов были включены требования на 4,8 млрд руб. Основной кредитор — Сбербанк. Летом этого года процедура банкротства в отношении Альберта Кошкина была прекращена. Как следует из текста мирового, господин Кошкин должен рассчитаться с кредиторами за 12 лет. За этот период он должен погасить 65% долгов, остальное будет прощено. Обеспечить выплаты в рамках мирового выразили согласие АО «Сибмост» и строительная компания «Хотьковский автомост» (Московская область).

В конце прошлой недели в кассации кредиторы оспорили заключение мирового соглашения с другим бывшим совладельцем «Сибмоста» — Владиславом Кошкиным. Дело также возвращено кассацией в первую инстанцию для рассмотрения вопроса о возобновлении процедуры банкротства. Владислав Кошкин сообщил “Ъ”, что планирует оспорить выводы кассационной инстанции.

Об отмене мирового соглашения Владислава Кошкина читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Кредиторов мир не берет»

Оксана Павлова