Делу добавили новые характеристики

Бывший председатель госкомитета по строительству и архитектуре Башкирии Камиль Мансуров вчера выступил свидетелем на процессе по делу о превышении должностных полномочий бывшим вице-мэром Уфы по строительству Александром Филипповым и экс-главой управления капстроительства Маратом Гареевым. Из его показаний следовало, что нарушения, допущенные чиновниками при формировании перечня расселяемых аварийных домов, могли быть следствием не умысла, а отсутствия четких инструкций. Под конец слушаний суду были предоставлены характеристики о том, что обвиняемые положительно характеризуются по месту жительства.



В Октябрьском районном суде Уфы вчера по делу бывших вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова и начальника управления капстроительства Марата Гареева, которые обвиняются в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), был допрошен бывший председатель республиканского госкомитета по строительству Камиль Мансуров (занимал эту должность с октября 2012 по сентябрь 2014 годов). Его расспрашивали о том, как в Уфе в 2012-2013 годах формировался и утверждался перечень аварийных домов на расселение.

Напомним, что по версии обвинения, уфимские чиновники необоснованно включили в программу расселения ветхого фонда дома из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Договоры развития предполагали расселение домов в этих кварталах за счет инвесторов. Фактически снос был профинансирован из бюджета, а компенсацию в бюджет на момент передачи уголовного дела в суд застройщики не выплатили. Ущерб бюджету от действий господ Филиппова и Гареева следствие оценило в 1,2 млрд руб.

Камиль Мансуров вслед за другими свидетелями сообщил, что списки домов на расселение формировали МУП «Центр недвижимости» и районные администрации Уфы. Сотрудники Центра недвижимости вбивали данные в автоматизированную информационную систему«Реформа ЖКХ», а госкомстрой проверял перечень на соответствие требованиям программы: проводил сверку адресов и площади домов со справками из БТИ. В первом списке на расселение, который был сформирован в январе 2013 года, вспомнил бывший глава госкомитета, было много ошибок, «так как он делался второпях» (на прошлом заседании об этом рассказал бывший начальник отдела по работе с недвижимостью МУП «Центр недвижимости Уфы» Николай Айгузин). Например, в перечень был включен аварийный дом на улице Маркса, 3, где находится министерство промышленности и инноваций республики.

Господин Мансуров добавил, что итоговый список из 513 аварийных домов был подписан тогдашними главой администрации Уфы Иреком Ялаловым и главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, после чего госкомстрой направил его в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения финансирования.

Свидетель сообщил, что в 2013 году к перечню возникли замечания у прокуратуры. В первом квартале того года созданная в госкомстрое комиссия исключила из программы ряд домов с поддельными актами межведомственной комиссии о признании их аварийными. «Когда эти объекты ушли, выделенные фондом лимиты перераспределили по другим муниципалитетам»,— пояснил свидетель.

О том, что в программу были включены дома из кварталов, переданных в развитие застройщикам, глава госкомстроя не знал. В системе «Реформа ЖКХ» в графе «другие источники финансирования», где в этом случае должны были указать суммы участия инвесторов в расселении домов, стояли нули, отметил он.

Свидетель предположил, что так как на тот момент в стране не было «четкого законодательства по освобождению площадок, территорий и сносу домов», чиновники мэрии и районных администраций нуждались в дополнительном инструктаже о том, какие дома включать в программу и как вносить данные. Этим должна была заниматься начальник отдела жилищного строительства госкомстроя Рита Тухватшина, но проводилась ли такая работа, свидетель сказать затруднился.

В заключение процесса адвокаты зачитали характеристики, поступившие на подсудимых по месту жительства. Адвокат Марата Гареева Рустэм Асянов зачитал бытовую характеристику, которую дали о его подзащитном его соседи. Они отметили его как человека, ведущего здоровый образ жизни, вежливого, уважительного, участвующего в общественной жизни дома и санитарных субботниках. Соседи отозвались о господине Гарееве как о хорошем отце и «примерном семьянине», который «много времени уделяет воспитанию детей и домашним делам».

Адвокат Александра Филиппова Алексей Зеликман зачитал характеристику о том, что его подзащитный —«заботливый сын, муж и отец».

Защита обвиняемых намерена вызвать для дачи показаний еще трех свидетелей. Кого именно, адвокаты не уточнили. Рассмотрение дела в суде продолжится 19 сентября.

Влада Шипилова