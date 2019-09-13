Ход спешкой

На процессе по делу о превышении полномочий бывшим вице-мэром Уфы Александром Филипповым и бывшим главой управления капстроительства Маратом Гареевым вчера был допрошен один из главных свидетелей защиты. Показания дал экс-начальник отдела по работе с недвижимостью МУП «Центр недвижимости Уфы» Николай Айгузин. Он заявил, что господа Филиппов и Гареев не вмешивались в процесс формирования списка домов на расселение за счет бюджета, а сами списки составлялись сразу после празднования Нового года, в большой спешке. Экс-чиновник объяснил причины аврала тем, что иначе республика потеряла бы большие деньги из федерального центра.

В Октябрьском районном суде Уфы вчера по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) вице-мэром Уфы Александром Филипповым и бывшим начальником управления капстроительства Маратом Гареевым был допрошен экс-глава отдела по работе с недвижимостью МУП «Центр недвижимости Уфы» Николай Айгузин. Он занимал эту должность с декабря 2012 по июнь 2014 годов и отвечал за организацию работ по расселению ветхого аварийного жилья.

Главным в показаниях свидетеля было заявление о том, что подсудимые, которым инкриминируют включение в федеральную адресную программу расселения аварийного жилья домов «из личной заинтересованности», напрямую не вмешивались в формирование списка таких домов.

Никаких указаний от Александра Филиппова или Марата Гареева по включению тех или иных домов в программу не поступало, заявил Николай Айгузин, отвечая на вопрос защитников подсудимых.

Он также рассказал, что перечень домов формировался в условиях аврала. В конце декабря 2012 года руководство МУП получило указания из мэрии о том, что надо сформировать список аварийных домов, получивших этот статус до 1 января 2012 года, чтобы включить в программу расселения на 2013-2017 годы. К тому моменту мэрия, по словам свидетеля, получила инструкцию о формировании списка из госстроя республики. Ее перенаправили в администрации районов Уфы, где находились все документы по аварийному жилью. «Указание спустилось к нам перед самым Новым годом,— сообщил свидетель.— Первого или второго января 2013 года нас всех вызвали на работу, и мы проработали все праздники в режиме с девяти утра до девяти вечера». Итогом работы стал перечень из 513 аварийных домов. После сверки материалов с оригиналами документов, подтверждающих аварийный статус домов, данные были внесены в информационную систему «Реформа ЖКХ».

«Если бы мы не успели сделать 90% работы за праздники, республика могла бы не получить средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ», — отметил Николай Айгузин. Он добавил, что сформированные в спешке списки из МУП были направлены в госстрой, откуда ушли на утверждение в мэрию.

Ответственным за формирование перечня был бывший глава администрации города (ныне сенатор) Ирек Ялалов, следовало из показаний свидетеля.

Николай Айгузин пояснил также, что сначала в утвержденном перечне домов было много технических ошибок. Чтобы их исправить, правительству приходилось вносить одно изменение за другим в адресную программу, снова и снова ее утверждать.

Напомним, что Александр Филиппов и Марат Гареев обвиняются в незаконном включении в федеральную программу расселения ветхого и аварийного жилья домов из кварталов, ранее переданных по договорам развития застройщикам. Договоры развития предусматривали, что расходы на расселение таких домов понесут инвесторы. Включение домов в программу позволило снести их за счет бюджета, при этом компенсации в бюджет застройщики не заплатили. Ущерб, нанесенный бюджетам трех уровней, следствие оценило в 1,2 млрд руб. Подсудимые вину не признают.

«По эртэшкам (договорам развития застроенных территорий.— „Ъ“) у нас вопросов на тот период не возникало. Не было указания выделить в системе „Реформа ЖКХ“ такие дома. Было сказано, что лимиты выделяются по объемам всего расселяемого жилья»,— отметил Николай Айгузин.

Он напомнил, что когда полиция возбудила дело о злоупотреблениях при реализации программы в 2013 году, Центр недвижимости, получив уточненные данные из районных администраций, сформировал новый перечень аварийного жилья из 330 домов. «В этот раз районные администрации предоставляли нам не только электронные таблицы, но и их распечатанные экземпляры, завизированные первыми заместителями глав администраций, за подписью Ирека Ялалова»,— отметил он.

Он также повторил показания предыдущих свидетелей о том, что федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2014 году в ответе на запрос сообщал, что прямого запрета на включение домов из территорий развития в программу расселения за счет бюджета нет.

Процесс продолжится 16 сентября.

Влада Шипилова