РПЦ и католическая церковь проведут конференцию в Риме в 2020 году

В 2020 году в Риме состоится совместная конференция Римско-католической и Русской православной церквей. Конференцию проведут в честь четвертой годовщины встречи папы римского Франциска и патриарха московского и всея Руси Кирилла в Гаване, сообщил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям (ОВЦС) московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В текущем году в Москве третья годовщина встречи была ознаменована конференцией по проблеме эвтаназии, организованной совместно с Папской академией жизни. Следующая конференция, по приглашению католической стороны, пройдет в Риме»,— сказал митрополит в интервью газете Avvenire, текст которого опубликован на сайте ОВЦС.

Напомним, первая встреча папы и патриарха произошла в 2016 году в аэропорту Гаваны, где они подписали совместную декларацию о солидарности в отношении традиционных христианских ценностей.

Подробнее о встрече читайте в материале “Ъ” «Перевод с акцентами».