«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 (Роши, 19; Байрамян, 54 — Норманн, 65). На 62-й минуте с поля был удален футболист «Ахмата» Антон Швец.

«Ростов» набрал 20 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице (20 очков). Столько же очков у «Краснодара» и «Зенита», которые выше по дополнительным показателям. «Ахмат» на 13-ом месте (8 очков).

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Тамбовом», а «Ахмат» — с «Крыльями Советов».