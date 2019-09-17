Промышленность не производит лишнего

Данные августовской сводки Росстата о промпроизводстве показывают, что выпуск заметно адаптировался к наличию внутреннего или экспортного спроса. Так, добыча полезных ископаемых в августе показала стабильные 3,1% роста к августу 2018 года и 1,5% к июлю 2019 года (3% и 3,6% месяцем ранее). При этом увеличение выпуска в отрасли продолжило концентрироваться в отраслевых услугах (14,2% роста год к году, 2,4% — к июлю 2019 года, 14% с начала года). По типам полезных ископаемых быстрее всего росла добыча металлических руд — на 3,5% к прошлому году и 0,6% к июлю — при этом накопленный с начала года рост добычи составил 6,7%. Добыча нефти и газа выросла на 2,2% год к году и на 1,3% к предыдущему месяцу, но накопленный рост с начала года составил 3,2%. Добыча же угля продолжала восстанавливаться, «догоняя» высокую базу 2018 года (минус 1% в августе).

Обрабатывающие отрасли продемонстрировали общий рост производства на 2,7% в годовом выражении после 2,8% месяцем ранее, при этом в сравнении с июлем их выпуск ускорился — на 3,2% против замедления на 2,9% в июле. Чуть быстрее общего уровня росло производство пищевых продуктов (4,1% август к августу прошлого года, 5,7% роста к июлю 2019-го, с начала года — рост на 4,2%) — при этом производство активно поставляемого на экспорт подсолнечного масла увеличилось на 50% в августе и на 18% с начала года, а задавленный госрегулированием и акцизами выпуск напитков и табака снижался на 7% и 14,3% соответственно.

Быстрее показателя по отрасли в целом рос выпуск в также имеющих шансы на экспорт химпроме (6,7% год к году, 3,7% к июлю и 3,4% с начала года) и фармацевтике (20,3% год к году, 2,8% к июлю и 17,4% с начала года, притом что производители фиксируют сокращение доли отечественных лекарств в госзакупках, см. “Ъ” от 16 сентября). Отдельно стоит отметить рост промышленности стройматериалов — рост цен на рынке и ускорение отрасли после паузы, вызванной переходом на проектное финансирование, отражаются в росте выпуска строительных металлоконструкций на 70,1%, листового стекла на 11,1%, блоков строительных на 6,3%.

В легкой промышленности сохранялась околонулевая динамика, как и в тарифных отраслях. Снижался же заметнее всего выпуск оборудования — «прочего» на 12,4% (минус 4,4% с начала года), электрического — на 5,8% (минус 0,7% с начала года), транспортных средств — на 6,9% (минус 16,6% с начала года).

Олег Сапожков