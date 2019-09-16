Глава ВТБ назвал Россию и Китай естественными экономическими партнерами. Как заявил Андрей Костин в интервью китайской газете China Daily, укрепить сотрудничество двух стран поможет грядущая встреча между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его китайским коллегой Ли Кэцяном. Глава ВТБ сообщил, что двухсторонний товарооборот в прошлом году вырос на 25% — до $110 млрд. А особый потенциал Костин отметил в проектах инициативы «Один пояс и один путь».

Крупнейшие российские торговые сети электроники запаслись достаточным количеством новых iPhone. Так что старт продаж должен пройти без очередей, сообщили «РИА Новости» в компаниях «Связной, «М.Видео—Эльдорадо». Предзаказы стартуют в России 18 сентября. 20-го числа начинаются продажи.

«Яндекс» могут оштрафовать за ненадлежащую рекламу. Как сообщает “Ъ”, антимонопольная служба считает, что «Яндекс.Директ» продвигал нелегального игрока рынка: ООО «Фасткомсерт» предлагала услуги по сертификации товаров, но у нее нет для этого аккредитации. Теперь речь идет о штрафе до 500 тыс. руб.

Сбербанк запустил в сети «Вкусвилл» сервис по снятию наличных на кассах. В магазинах бренда теперь можно снять до 5 тыс. руб. с карт Visa, Mastercard и Maestro любых банков. Сбербанк выступает как эквайер и эмитент. Покупателю нужно расплатиться в магазине картой и попросить кассира выдать наличные.