Путин назвал иранскую ядерную сделку «жизнеспособной»

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану «сохраняет жизнеспособность, и «разумной альтернативы» ему нет, считает президент России Владимир Путин. «В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки»,— сказал он после переговоров с главами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

«РФ делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере, проводим активные контакты по проблематике СВПД с его участниками, а также с США»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

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Напомним, в 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и вводе против Ирана двух пакетов санкций. Политик объяснил свое решение тем, что Тегеран не выполняет условия сделки. В ответ на действия Вашингтона Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, не отказываясь при этом от переговоров.

После возвращения санкций США сотрудничество Ирана с партнерами оказалось под угрозой. Европейцы пообещали ввести в работу платежный механизм INSTEX, который позволит торговать с Тегераном в обход американских санкций, однако пока он используется только для поставок лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции.

О ситуации вокруг иранской ядерной сделки читайте в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».