«МТС» и администрация Липецкой области договорились о цифровом партнерстве

Ведущий телекоммуникационный оператор России приступает к реализации программ по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и внедрению современных IT-решений в Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.



По словам главы МТС Алексея Корня, главным направлением стратегического партнерства станет развитие в Липецком регионе цифровых технологий. В частности, планируется внедрение элементов проектов «Умного города» на основе телекоммуникационных и информационных технологий, цифровизация процесса сбора бытовых отходов, реализация проектов геоаналитики и возможностей big data для развития туризма в регионе. В рамках соглашения МТС до 2021 года инвестирует в цифровизацию экономики региона и развитие инфраструктуры связи 900 млн руб.

В рамках соглашения запланирован комплекс мероприятий, направленных на реализацию региональных инфраструктурных и социально-культурных проектов. В частности, полное покрытие трассы М4 «Дон» и железнодорожных путей южного направления скоростным мобильным интернетом, поддержка творческой молодежи и волонтерских движений.

Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование на территории региона цифровых решений ПАО «МТС» в области интернета вещей (IoT), телемедицинских и образовательных услуг, финтеха, облачных сервисов и электронной коммерции. Предприятиям области, безусловно, интересны возможности МТС по обеспечению кибербезопасности.

«Для нас интересно партнерское взаимодействие с регионом. Накопленная МТС практика реализации цифровых проектов и наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры позволяют обеспечить потребности региона, направленные на развитие инновационной экономики и развитой социальной сферы. Совместно с администрацией области мы выделили наиболее актуальные направления, где цифровые технологии станут стимулом для качественного рывка в развитии. Думаю, возможности новых технологий, которые привносит в регион наша компания, оценят, прежде всего, резиденты Особой экономической зоны «Липецк» и другие представители бизнес-сообщества. В частности, большие перспективы открывают технологии NB-IoT. Я надеюсь, что технологии МТС смогут стать важным элементом для совершенствования инфраструктуры области», – сказал Алексей Корня.

Для региона на первом этапе сотрудничества в приоритете увеличение покрытия скоростным интернетом и качественной связью. «МТС – это мощный оператор, с его помощью мы решим проблему покрытия участка Елец-Липецк, обеспечим полное покрытие трассы М4 «Дон» и железнодорожных путей южного направления скоростным мобильным интернетом. Интересны нам и другие проекты, которые предлагает МТС. Мы видим Липецкую область авангардным регионом в Центральной России по развитию современных цифровых сервисов. Уверены, что партнерство с МТС будет способствовать повышению производительности труда в разных сферах экономики и качества жизни липчан», – подчеркнул губернатор области Игорь Артамонов.