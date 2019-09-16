Подлинный голос Пушкина прозвучит со сцены Филармонии

К участию в литературно-музыкальном экскурсе в историю страны и человека, кардинально изменившего ее язык и образ мысли, зрителей приглашает драматург и философ, автор сценария, режиссер и актер Вениамин Смехов.

12 октября, к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и в преддверии Всероссийского дня лицеиста, проект будет показан в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича — только один раз.

В спектакле задействован уникальный творческий альянс: Алексей Кортнев, Светлана Сурганова, Дмитрий Высоцкий, Анна Геллер и сценарист проекта — Вениамин Смехов. Пять голосов, пять личностей, пять совершенно разных взглядов на мир. Здесь нет ролей — здесь каждый говорит сам за себя, потому как каждому есть что сказать по этому поводу.

Творчество Пушкина, не дожившего даже до сорока лет, удивительным образом стало тем хребтом, водоразделом, на котором меняется культурная парадигма. Все, кто творил «до Пушкина», для нас архаичны и в чем-то забавны своей наивной старомодностью, в то время как все поколения «после», словно разбуженные его словом, уже ощущаются нами как родные по духу, языку и взгляду на мир.

Александр Пушкин, чье имя неотделимо от истории России и от образа Петербурга, давно стал «понятием нарицательным». Образом привычным, забронзовевшим и в определенной степени скучным — что и неудивительно, учитывая старания школьной программы объявить его непререкаемым авторитетом и требования вызубрить четко обозначенное число строк. «Великий российский классик», «гениальный поэт» и вообще «наше все». Как писала Марина Цветаева, с некоторых пор он — и тога, и схима, и мера, и грань, и монумент, и мавзолей. Хотел он или нет, но с ним это случилось. Или с ним это сделали…

Между тем он был яркой личностью, одновременно противопоставленной окружавшей его реальности и интегрированной в нее полностью и совершенно. Его творчество и его поступки, сам факт его существования неизменно вызывали в современниках и ближайших потомках реакцию чрезвычайно бурную, хотя и порой диаметрально противоположную: от беспредельного восхищения и благоговения до высокомерного негодования и яростной ненависти. Он был невероятно, зашкаливающе живым — и, что важнее, заставлял быть живыми всех, кто соприкасался с ним. Более того: это уникальное качество личности срабатывало и через полвека после его гибели, и через век, и не теряет своей силы сегодня.

Спектакль крупными и мощными мазками воссоздает атмосферу времени и формирует в сознании зрителей образ поэта: яркий, объемный и весьма неоднозначный. Без позолоты и восхвалений, без академического преклонения. Со сцены звучат только подлинные слова современников и потомков — тех, кто дышал с ним одним воздухом, и тех, кто всерьез пытался осмыслить, что за яркая комета перевернула российскую культуру, заставила вести совершенно новый отсчет. Это Анна Керн — и Марина Цветаева. Это Николай Гоголь — и Михаил Булгаков. Это Федор Достоевский — и Венедикт Ерофеев. Это Лермонтов и Высоцкий, Мережковский и Окуджава, и многие другие.

И все же громче других в спектакле прозвучит голос самого поэта — в прозе и в стихах. Поэмы и размышления, письма и эпиграммы, шутки над друзьями — добрые и не очень — и признания музам в любви… Пушкин настолько многолик и многоголосен, что в спектакле нет единого актера, который вел бы линию от начала до конца. Это правда, что Пушкин у каждого — свой.

Формат спектакля — это тесное переплетение разных жанров, складывающееся в единое историко-культурное полотно, информационно насыщенное, эмоционально увлекательное, визуально и акустически богатое и разнообразное. Концепция и весь литературный, визуальный и музыкальный контент сформированы специально для этого проекта.

Импровизация за роялем будет исходить из-под пальцев музыкального сатирика, рок-н-рольщика и универсального инструменталиста Сергея Чекрыжова, автором сценографии стал Владислав Фролов, а над видеоартом работала Екатерина Краковская.