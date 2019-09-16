Петербург встал в 10-балльных пробках из-за приезда Дмитрия Медведева

Вечером в понедельник, 16 сентября, в Петербурге были зафиксированы 10-балльные пробки. В основном автомобилистам трудно было передвигаться в южной части города, в частности, по Московскому проспекту.

Затруднение дорожного движения было вызвано визитом в город премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который 17 сентября проведет в Петербурге переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. В настоящий момент дорожная обстановка нормализовалась и оценивается в 4 балла.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за прибытия в Пулково спецборта президента РФ в петербургском аэропорту не смогли вовремя приземлиться несколько пассажирских самолетов.