В Пулково не смогли вовремя приземлиться несколько самолетов

В петербургском аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября, не смогли вовремя приземлиться как минимум четыре самолета. По данным сервиса Flightradar, речь, в частности, идет о рейсах Smartavia из Воронежа, Lufthansa из Мюнхена, UralAirlines из Москвы и еще об одном борте без позывного. Все они вынуждены были делать перед посадкой дополнительные круги в небе.

При этом на вылет задержаны несколько рейсов в Москву, Амстердам, Казань, Новосибирск, Ереван, Краснодар и ряд других городов, сообщает онлайн-табло Пулково.

По информации «Фонтанки.ру», задержка с отправкой и прибытием рейсов не связаны с погодой — в петербургском аэропорту ожидается самолет с бортовым номером RA-96020 специального летного отряда «Россия», который перевозит президента РФ. Отметим, что сам глава государства находится в этот день на переговорах в Анкаре.